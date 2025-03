Sospesa la licenza alla compagnia aerea brasiliana Voepass

L'Agenzia brasiliana dell'aviazione civile, l'Anac, ha annunciato, tramite un comunicato, di avere sospeso come misura precauzionale la licenza operativa di Voepass, coinvolta in un incidente aereo il 9 agosto dello scorso anno, quando un ATR 72-500 della compagnia aerea, in volo da Cascavel (nello stato meridionale del Paraná) a San Paolo, precipitò a Vinhedo, causando la morte di 62 persone, ovvero tutti i passeggeri a bordo e l'equipaggio.

La decisione è stata presa oggi dopo che ispezioni dell'Anac, a fine febbraio 2025, hanno evidenziato irregolarità nel sistema di gestione della sicurezza di Voepass, che non ha rispettato le condizioni stabilite nell'ottobre del 2024 per garantire gli standard richiesti, ovvero la riduzione delle rotte, l'aumento del tempo al suolo degli aeromobili, piani per le correzioni delle irregolarità nei velivoli e la sostituzione degli amministratori.

Nel comunicato, l'Anac ha sottolineato che la sospensione della licenza permarrà fino alla "correzione di non conformità relative ai sistemi di gestione della società previsti nel regolamento". La compagnia aerea Voepass è la quarta maggiore del Brasile dopo Latam, Gol e Azul, riporta Cnn Brasile.



