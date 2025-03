Messico, ministro dell'Economia negozia negli Usa sui dazi

Poche ore prima dell'entrata in vigore dei dazi sui prodotti in metallo e alluminio stabiliti dall'amministrazione del presidente Donald Trump, il ministro dell'Economia messicano, Marcelo Ebrard, si è recato a Washington per incontrare i funzionari statunitensi con l'obiettivo di fermarne l'applicazione. Il funzionario è accompagnato dal sottosegretario al Commercio estero, Luis Rosendo Gutiérrez, ha riferito il governo messicano.

L'ordine esecutivo di Trump ha imposto una tariffa del 25% sull'acciaio e sull'alluminio provenienti da tutti i Paesi a partire dal 12 marzo, spingendo l'industria siderurgica della nazione latinoamericana a chiedere, se necessario, misure simili contro i prodotti statunitensi.

Secondo la Camera messicana del ferro e dell'acciaio (Canacero), queste tariffe colpiranno il 75% delle esportazioni del settore, che ammontano a 2,1 miliardi di dollari all'anno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA