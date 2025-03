Lula, 'Trump porti rispetto, non mi fa paura'

"L'economia brasiliana continuerà a crescere, continueremo a creare posti di lavoro, l'inflazione scenderà e tutti vinceranno. Non importa se Trump continua a gridare, perché ho imparato a non avere paura delle facce cattive. Parlami con dolcezza, parla con rispetto". Così il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a margine di un evento, nel Minas Gerais.

Lula ha criticato anche il suo predecessore, Jair Bolsonaro.

"Qualcuno ricorda quanto è cresciuta l'economia con l'ultimo governo? Sono stati quattro anni di bugie, provocazioni e negazionismo - ha detto -. Compreso il negazionismo con le vite di 700mila persone (i brasiliani morti per il Covid), metà delle quali dovute all'irresponsabilità di chi doveva occuparsi della loro vita".



