In Messico omicidi calati 15% sotto presidenza Sheinbaum

Dall'inizio del governo della presidente Claudia Sheinbaum, il numero di omicidi intenzionali in Messico è diminuito del 15%, ha riferito oggi Marcela Figueroa, capo della Segreteria esecutiva del Sistema nazionale di sicurezza pubblica del Paese.

La funzionaria ha osservato che all'inizio di ottobre 2024 la media giornaliera era di 86,9 casi, mentre alla fine di febbraio 2025 la cifra è scesa a 74,7.

Confrontando questo risultato con quello di febbraio 2019, quando la media giornaliera era di 100,9 omicidi, la diminuzione è del 26%.

Nel rapporto presentato da Figueroa, sette stati rappresentano il 56% dei casi registrati nei primi mesi del 2025. Al primo posto c'è Guanajuato, con il 15,9% del totale nazionale, seguito da Baja California (7,6%), Stato del Messico (6,6%), Chihuahua (6,2%), Sinaloa (6%), Michoacán (5,5%) e Sonora (5,1%).

"Stiamo per incontrare la governatrice dello stato di Guanajuato, l'unico della Repubblica in cui gli omicidi sono aumentati in modo significativo", ha affermato la presidente Sheinbaum.



