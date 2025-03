El Salvador prevede una crescita economica del 3% nel 2025

Il ministero dell'Economia di El Salvador prevede che il Paese crescerà tra il 2,5% e il 3% nel 2025.

La ministra María Luisa Hayem ha affermato in un'intervista che le proiezioni di crescita sono superiori alle cifre registrate nei tre decenni precedenti al primo governo del presidente Nayib Bukele. La funzionaria ha sottolineato che nei prossimi anni l'economia salvadoregna continuerà a crescere al di sopra della media grazie all'attuazione di diverse iniziative con organizzazioni internazionali, progetti di investimento privati ;;e i lavori nei porti di Acajutla e La Unión.

A gennaio, la Banca Mondiale ha confermato una previsione di crescita per El Salvador del 2,7% nel 2025, mentre la Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Cepal) e il Fondo monetario internazionale stimano un'espansione del Pil del 3%.



