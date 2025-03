Demolito resort nel bastione del boss Paixao a Rio de Janeiro

La polizia di Rio de Janeiro ha demolito il Resort Green, nel bastione del boss Álvaro Malaquias Santa Rosa, conosciuto come Peixão, ritenuto tra i capi dell'organizzazione criminale Terceiro Comando Puro, ma noto soprattutto per essere un fervente religioso evangelico che ha dichiarato guerra a quei Terreiros dove ancora si pratica la macumba.

L'area presa di mira dalle forze dell'ordine, segnalata su Internet come un'attrazione turistica della zona Nord, tra le aree più pericolose di Rio, e uno dei cinque quartieri che compongono il Complesso di Israele, disponeva di un'ampia area di svago con un lago artificiale per l'allevamento di pesci, una piscina e una palestra, centro anche per feste e concerti. Le immagini di Cnn Brasile mostrano come gli agenti abbiano usato le ruspe per abbattere le infrastrutture. Sui social ci sono invece immagini delle forze di polizia che smantellato la palestra, portando via tutte le attrezzature.

Il capo della Polizia Civile di Rio de Janeiro, Felipe Curi, ha dichiarato che i macchinari della palestra, come tapis roulant, cyclette, e attrezzi per sollevamento pesi, saranno trasferiti alla Città della Polizia a beneficio degli agenti, su ordine del tribunale.



