Costa Rica esclude presenza permanente di narcos messicani

In un'intervista rilasciata a una radio locale, il ministro della Pubblica sicurezza del Costa Rica, Mario Zamora, ha escluso l'esistenza di una presenza fisica permanente dei cartelli della droga messicani nel Paese centroamericano.

Zamora ha fatto riferimento al graffito 'Il signor Mencho e i suoi galli' apparso sulla barra divisoria di un'autostrada.

Secondo alcune versioni, il messaggio faceva riferimento a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fondatore e leader del cartello Jalisco Nueva Generación, considerato una delle organizzazioni più violente.

Per il ministro, la frase non indica la presenza di membri di questo o di altri cartelli messicani nel Paese e sarebbe stata scritta da un gruppo criminale costaricano con l'intento di allarmare la popolazione.

"Esiste un'interrelazione — ha affermato Zamora — con gruppi presenti nel nostro Paese e questo tipo di messaggi ha lo scopo di generare allarme sociale".



