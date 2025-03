Caccia al boss religioso Paixao, blitz nel suo resort a Rio

In Brasile, blitz della polizia di Rio de Janeiro alla ricerca di un potente narcoboss e leader religioso evangelico. L'operazione è avvenuta nel Resort Green, nell'area della Parada de Lucas, segnalato su Internet come un'attrazione turistica della zona Nord, tra le aree più pericolose di Rio, e uno dei cinque quartieri che compongono il Complesso di Israele. E' indicato come il quartier generale del boss Álvaro Malaquias Santa Rosa, conosciuto come Peixão, ritenuto tra i capi dell'organizzazione criminale Terceiro Comando Puro, ma noto soprattutto per essere un fervente religioso evangelico che ha dichiarato guerra a quei Terreros dove ancora si pratica la macumba.

Secondo quanto riportano i media locali, l'operazione ha l'obiettivo di notificare mandati di perquisizione e sequestro presso indirizzi legati al trafficante.

Il resort preso di mira dalle forze dell'ordine dispone di un'ampia area di svago con un lago artificiale per l'allevamento di pesci, una piscina e una palestra, centro anche per feste e concerti. Alcune immagini su Instagram mostrano come gli agenti abbiano smantellato la palestra, portando via tutte le attrezzature e distruggendo parte delle infrastrutture.

Secondo il portale G1 di Globo, la Polizia militare ha ordinato la chiusura di Avenida Brasil, una delle principali arterie stradali cittadine, per una trentina di minuti, a causa di scontri a fuoco nella zona.



