Autobus precipita in un burrone in Messico, 18 morti

Almeno 18 persone sono morte e 23 sono rimaste ferite ieri in Messico a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus in viaggio da Oaxaca City a Tehuantepec, nel sud ovest del Paese: lo riportano i media locali.

Il veicolo trasportava un gruppo di sostenitori del Movimento di rigenerazione nazionale provenienti da Città del Messico, che avevano partecipato ad una manifestazione a sostegno della presidente Claudia Sheinbaum.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11:00, quando l'autista dell'autobus ha perso il controllo del mezzo in una curva in una zona montuosa lungo l'autostrada Mitla-Tehuantepec, vicino alla località di Santo Domingo Narro, precipitando in un burrone.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA