Senza dazi 90% delle vendite del Messico agli Usa

L'accordo raggiunto tra i presidenti Claudia Sheinbaum e Donald Trump sospende temporaneamente i dazi su quasi il 90 percento dei prodotti che il Messico esporta negli Stati Uniti, in base alle norme dell'accordo commerciale nordamericano Usmca, ha affermato il ministro dell'Economia del Paese latinoamericano, Marcelo Ebrard.

Il funzionario ha spiegato che proseguono le trattative con il governo degli Stati Uniti per impedire l'entrata in vigore dei dazi sull'acciaio e sull'alluminio, previsti per mercoledì prossimo.

Guardando al 2 aprile, quando entreranno in vigore le tariffe reciproche tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, Ebrard ha affermato: "Stiamo lavorando con l'Ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Ci riuniremo per chiarire cosa si propone e dove stiamo andando".

Ebrard ha sottolineato che le esportazioni messicane negli Usa conformi alle disposizioni dell'accordo di libero scambio non saranno soggette a dazi almeno fino al 2 aprile.

Il ministro ha sottolineato che chi esporta negli Usa dal Messico può scegliere se utilizzare le regole dell'accordo commerciale, nel qual caso non paga tariffe, oppure "farlo come 'nazione più favorita', perché a volte è più costoso rispettare le regole stabilite, in particolare quelle di origine".

Il caso tipico, ha spiegato, "sarebbe quello di un veicolo che non rispetta le disposizioni delle norme di origine del trattato e che viene esportato utilizzando la clausola della 'nazione più favorita', pagando il 2,5 per cento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA