Perù, l'ex presidente Castillo inizia uno sciopero della fame

L'ex presidente del Perù Pedro Castillo (2021-2022), imputato in un processo per aver tentato un autogolpe nel dicembre del 2022, ha annunciato sulle sue reti sociali pubblicando una sua lettera manoscritta che da oggi ha iniziato uno sciopero della fame nel carcere di Barbadillo, a Lima, dove è recluso da oltre due anni.

Lo sciopero della fame è una protesta per quella che considera un'"ingiustizia" nel processo contro di lui, il cui dibattimento è iniziato la scorsa settimana.

Castillo ha informato la sua "famiglia ed il popolo peruviano" che "facendo uso del mio diritto umano ho deciso di iniziare uno sciopero della fame a partire da oggi (10 marzo 2025)", si legge nel documento, in cui denuncia una giudice della sezione del tribunale che lo sta processando di non essere imparziale, per avere in passato espresso un parere contro quanto da lui fatto nel dicembre 2022.

La lettera è firmata dal suo avvocato, Walter Ayala. Castillo si è presentato alle udienze in tribunale la scorsa settimana senza assistenza legale e rifiutando di essere difeso da un avvocato d'ufficio, anche se la corte ha deciso di assegnargliene uno chiarendo che, formalmente, l 'ex presidente ha rinunciato a solo uno dei suoi legali, Luis Medrano, ma non agli altri tre e che, quindi, la sua difesa "continua a sussistere".

Castillo rischia 34 anni di prigione per i reati di ribellione ed abuso di autorità.



