Lava dal vulcano Fuego, mille evacuati in Guatemala

Le autorità guatemalteche hanno evacuato circa mille persone dopo l'eruzione del vulcano più attivo dell'America Centrale, che ha eruttato lava, cenere e rocce.

I residenti, memori di un'eruzione con 215 morti e altrettanti dispersi nel 2018, hanno lasciato le loro case dopo il risveglio del vulcano Fuego, situato a 35 chilometri dalla capitale Città del Guatemala. "Circa 125 famiglie (quasi 900 persone), sono state trasferite in sicurezza dalla comunità di El Porvenir, ha detto Juan Laureano, portavoce dell'agenzia di coordinamento dei disastri del Guatemala, Conred. Anche i residenti di un'altra comunità a Las Lajitas sono stati evacuati, ha aggiunto il funzionario. Circa 30.000 persone sarebbero potenzialmente "a rischio" e dovrebbero evacuare autonomamente se necessario, ha detto la direttrice della Protezione civile Claudinne Ogaldes in una conferenza stampa. In allerta anche il traffico aereo che potrebbe essere deviato se dovessero propagarsi dense nubi di cenere.

Il Guatemala si trova sulla "Cintura di fuoco" del Pacifico.





