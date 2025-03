La Colombia all'Onu, 'la foglia di coca non fa male alla salute'

La ministra degli Esteri della Colombia, Laura Sarabia, ha detto che bisogna riformare la politica globale sulle droghe, sottolineando l'importanza dell'esclusione della foglia di coca come sostanza dannosa. Lo riporta l'Efe.

L'annuncio di Sarabia è stato fatto durante il suo intervento al 68º periodo di sessioni della Commissione sugli Stupefacenti delle Nazioni Unite che si svolge a Vienna, dove la ministra ha sottolineato che "il narcotraffico ha frenato lo sviluppo del nostro paese (la Colombia), ha reso vittime milioni di contadini, ha finanziato gruppi terroristici e ha devastato ecosistemi essenziali come l'Amazzonia".

Sarabia ha assicurando che "la scienza dimostrerà che la foglia di coca in sé non è dannosa per la salute" e che "potremo sottrarla ai narcotrafficanti solo se sfruttiamo il suo potenziale in usi industriali, come i fertilizzanti e le bevande".

"Escludere la foglia di coca dalla lista delle sostanze dannose", ha aggiunto Sarabia, "non implica smettere di sradicarla", sottolineando che "la Colombia ha versato 416 milioni di dollari all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine nell'ultimo decennio, essendo il secondo maggiore contributore dopo gli Stati Uniti ed è imperativo usare questi fondi con efficienza, austerità e un impatto reale sulle comunità colpite".

"Riformare il regime globale delle droghe non significa normalizzare il narcotraffico, ma dotarci di strumenti più efficaci per combatterlo", ha concluso Sarabia, precisando che "per la Colombia, riorientare questa politica è una questione di vita e di pace".



