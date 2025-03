Il Perù dichiara l'emergenza nel centro storico di Lima

Il ministro della Difesa del Perù, Walter Astudillo, ha dichiarato che il governo dichiarerà in emergenza la zona di Barrios Altos, nel Centro Storico di Lima, colpita dal gigantesco incendio deflagrato il 3 marzo scorso e che ha distrutto abitazioni, negozi e facendo crollare un edificio di 9 piani. Lo riporta Andina, l'agenzia peruviana di notizie.

Dopo aver tenuto una riunione con rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del comune di Lima, della Protezione civile (Indeci) e del Collegio degli Ingegneri, Astudillo ha informato che la misura permetterà un'azione più efficace dello Stato e dei vari ministeri.

"Una volta dichiarato lo stato di emergenza, sarà fornito il giusto aiuto a tutti i danneggiati e questo sarà importante affinché l'azione del Governo sia più efficace", ha detto ministro della Difesa alla televisione statale, TV Perú, aggiungendo che con lo stato di emergenza, il ministero della Casa potrà assegnare buoni affitto di emergenza agli abitanti che hanno avuto le loro abitazioni distrutte dall'incendio.

Iniziato il 3 marzo scorso in un magazzino clandestino di giocattoli e alimenti in scatola e poi estesosi rapidamente a diversi edifici commerciali e residenziali, l'incendio è stato domato solamente ieri notte, dopo quasi una settimana di lavoro dei Vigili del Fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA