Guatemala: torna in carcere il 68enne giornalista Zamora

Il 68enne giornalista guatemalteco José Rubén Zamora, fondatore dei periodici Siglo Veintiuno, El Periódico e Nuestro Diario, torna nel carcere maschile Mariscal Zavala lasciando i domiciliari, dove era dal 18 ottobre dello scorso anno per decisione della Corte suprema del Paese centroamericano.

Per ordine della Corte d'appello oggi sono state revocate le misure alternative che Zamora aveva ricevuto meno di 5 mesi fa.

"Il giudice non aveva alternative. Il tribunale ha ordinato arbitrariamente questa detenzione", ha dichiarato Zamora dopo la decisione del giudice Erick García, lo stesso che gli aveva concesso i domiciliari e che ha dichiarato che lui e il suo staff sono stati "vittime di minacce e intimidazioni da parte di ignoti", riporta il sito del quotidiano Prensa Libre.

Il presidente del Guatemala, Bernardo Arévalo, in una conferenza stampa nel palazzo della cultura della capitale ha espresso il suo rifiuto in merito alla carcerazione, criticando la procura nel processo contro il giornalista. "Vediamo con preoccupazione i tentativi di mandare di nuovo in carcere José Rubén Zamora", aggiungendo che si tratta di "un caso falso montato contro di lui e questo dimostra le strategie di criminalizzazione della procura", riporta Infobae.

Dal 6 marzo scorso, i figli del giornalista denunciavano sui social network che loro padre sarebbe stato rimandato in carcere.



