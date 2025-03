Cile, si dimette la ministra della Difesa

La ministra della Difesa cilena, la 53enne Maya Alejandra Fernández Allende, del Partito Socialista del Cile, ha presentato le dimissioni in mezzo alla polemica per il fallito acquisto da parte del governo del Presidente Gabriel Boric della casa di suo nonno, l'ex presidente Salvador Allende (1970-1973).

Lo ha reso noto poco fa in un comunicato lo stesso ufficio di Boric, sottolineando che "Il Presidente ringrazia l'impegno e il lavoro svolto da Maya Fernández", nominando come nuova ministra della Difesa la 78enne Adriana Delpiano, del Partito per la Democrazia, il Ppd, di orientamento socialdemocratico e progressista.

Maya Fernández ha presentato le sue dimissioni al presidente Boric pochi minuti prima che l'opposizione presentasse un'accusa costituzionale contro di lei per il controverso acquisto poi fallito della storica casa della famiglia di Salvador Allende, riporta il sito del quotidiano cileno La Tercera.

Delpiano è un assistente sociale dell'Università cattolica e ha una lunga carriera politica. Già ministra dei Beni nazionali nel governo dell'ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tra il 1994 e il 1999 e alla guida del ministero per le donne, nel 2003, durante il governo dell'ex presidente Ricardo Lagos, dal settembre del 2018, era presidente del Comitato di programmazione di TVN, la televisione di stato del Cile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA