Dopo tre giorni di serrate ricerche per trovare due bambine, Delfina e Pilar Hecker, di uno e 5 anni, disperse nell'alluvione di Bahía Blanca, in Argentina, è stato confermato il ritrovamento del corpo di Ruben Zalazar.

L'uomo aveva salvato le sorelline e la madre dall'auto in cui erano intrappolate, portandole a bordo del suo furgone che poi è stato trascinato via dalla corrente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA