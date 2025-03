16 aziende italiane alla fiera Ecomondo in Messico

Si è conclusa a Guadalajara, nello stato di Jalisco, l'edizione 2025 della fiera Ecomondo México, uno degli eventi di maggiore rilevanza nel Paese latinoamericano e in Centro America per la filiera delle tecnologie, dei servizi e delle soluzioni per la transizione ecologica, l'economia circolare, le energie rinnovabili ed altri settori connessi alla sostenibilità ambientale.

In occasione della quarta edizione, ICE-Agenzia ha organizzato una partecipazione collettiva di 16 aziende italiane: AB Energ Spa, Arel, C&G Depurazione Industriale Srl, Echo Techno Srl, Ficit Srl, Galigani Filtri Srl, Indeco Ind Spa, Innovation4waste, Iwe, Petrostar Srl, Pozzi Leopoldo Srl, Sartori Ambiente Srl, Seft Group, Stokkermill Recycling Machinery - Seltek Srl, Sydex Srl e Tecnocostruzioni Srl.

In particolare hanno partecipato imprese che offrono macchinari e soluzioni per la gestione e il riciclo di diverse tipologie di rifiuti e scarti di produzione, altre che propongono sistemi per il trattamento e il riutilizzo delle acque e altre ancora che si occupano di efficienza energetica, energie rinnovabili e recupero di aree colpite dal dissesto idrogeologico.

Grazie alla partecipazione all'evento, le aziende hanno avuto l'opportunità di presentare i propri prodotti, accrescere la loro visibilità, proporre novità ed entrare in contatto con investitori, istituzioni, utilizzatori finali e distributori di tecnologie provenienti dal Messico e dall'America Latina, avviando iniziative concrete e sviluppando proficue relazioni commerciali.

Secondo i dati forniti dagli organizzatori, quest'anno sono stati presenti a Ecomondo 75 espositori con una partecipazione di circa 14.000 visitatori tra investitori, rappresentanti di aziende produttrici e di imprese attive nella gestione e trattamento dei rifiuti, agenzie governative, importatori, distributori, tecnici e consulenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA