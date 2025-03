Messico, Edgar Amador Zamora è il nuovo ministro delle Finanze

Claudia Sheinbaum ha nominato l'economista Edgar Amador Zamora come il nuovo ministro delle Finanze del Messico in sostituzione di Rogelio Ramirez de la O, scelto dalla stessa presidente come suo consulente economico internazionale. È il primo rimpasto ministeriale da quando Sheinbaum si è insediata, il primo ottobre scorso.

La presidente messicana ha assicurato in un post sul suo account ufficiale di X che Amador Zamora è "un economista onesto, convinto della Quarta Trasformazione".

Attraverso un video sui social network, Amador Zamora ha ringraziato la fiducia della presidente, ribadendo che il Messico ha le sue finanze pubbliche sane e riconosciuto il lavoro del suo predecessore.

Laureato in Economia presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico, la Unam, dove è stato anche per anni professore di economia messicana, mercato dei capitali e sviluppo economico, il nuovo ministro delle Finanze ha lavorato nel settore privato nella Vector Casa de Bolsa, società finanziaria messicana al 100% con presenza globale.

Per quasi 10 anni è stato capo economista per l'America Latina della società di consulenza statunitense Stone McCarthy, mentre, tra il 2007 e il 2010, ha ricoperto il ruolo di vicedirettore in Messico della Dexia, banca ed istituto finanziario franco-belga, riporta il sito del quotidiano El Sol de México.

Nel settore pubblico Amador Zamora ha guidato l'Amministrazione finanziaria di Città del Messico e, da quando Sheinbaum ha assunto la presidenza, era in numero due del ministero delle Finanze.

Sheinbaum ha assicurato che nel dicastero c'è un grande team, e che il paese ha un'economia molto forte: "abbiamo collaboratori eccellenti e andrà sempre molto bene".



