Lula sceglie una donna per il Tribunale supremo militare

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha nominato l'avvocatessa Verônica Abdalla Sterman come giudice della Tribunale supremo militare (Stm). L'indicazione - che dovrà essere ratificata dal Senato - è stata pubblicata in un'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale nel giorno della Festa della donna in un contesto politico in cui vari settori della società fanno pressione su Lula affinché indichi più donne per ricoprire posizioni importanti nella pubblica amministrazione.

"Se la sua nomina verrà accettata dal Senato, si unirà alla prima giudice donna della Corte, Maria Elizabeth Rocha, anch'essa nominata da me nel 2007", ha scritto Lula sui social network, ribadendo l'impegno del governo federale nel valorizzare il lavoro delle donne nel Paese. "Sono certo che tu e Maria Elizabeth cambierete in meglio la storia dell'Stm. Sarà positivo per la società brasiliana per il tribunale e per le donne", ha aggiunto.

L'Stm fa parte del sistema di giustizia militare che, secondo la Costituzione, giudica i reati militari previsti dal Codice penale militare. La corte è composta da 15 giudici, tra cui: 3 ammiragli della Marina, 4 generali dell'esercito, 3 generali dell'Aeronautica Militare e 5 giuristi civili.



