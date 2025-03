Ecuador, cinque detenuti trovati morti nel carcere di Guayaquil

Cinque detenuti sono stati trovati morti all'interno delle loro celle nel carcere ecuadoriano del Litoral a Guayaquil, il più grande del Paese con oltre 12mila carcerati. Lo riferisce su X l'amministrazione penitenziaria (Snai) evidenziando che sono in corso le indagini per accertare le cause della morte e il contesto in cui sono maturate. Il caso - registrato a meno di 24 ore dal massacro di 25 affiliati all'organizzazione criminale "Los Tiguerones" - preoccupa le autorità di fronte a una possibilità escalation della violenza a causa di un probabile regolamento di conti interno alla gang, promosso nell'ambito di un riassetto delle alleanza con i cartelli internazionali di narcos che usano da anni l'Ecuador come 'hub' dello traffico globale di cocaina.

Nel corso di numerose carneficine nel carcere della città epicentro dell'ondata di violenza che dal 2021 travolge il Paese sono stati uccisi oltre 500 detenuti in 4 anni.

Il carcere è controllato dalle forze armate sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza, lo scorso anno. Le gang sono state dichiarate inoltre "organizzazioni terroristiche" a seguito del riconoscimento del conflitto armato interno da parte del governo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA