Cile, progetto per uguaglianza di genere nel sistema elettorale

Il presidente cileno Gabriel Boric ha presentato due progetti di legge per garantire l'uguaglianza di genere nel sistema elettorale, con l'obiettivo di abbattere le barriere all'ingresso e a promuovere la rappresentanza e l'uguaglianza di condizioni tra uomini e donne in politica.

"Le donne hanno il diritto di essere più presenti negli spazi del potere politico", ha affermato il capo dello stato nel corso delle commemorazioni per la Giornata internazionale della donna.

Nel corso dell'evento il capo dello Stato ha annunciato due progetti di riforma. Il primo prevede un modifica dell'articolo 18 della Costituzione politica della Repubblica, per incorporare il principio di uguaglianza tra uomini e donne nel sistema elettorale. Il secondo prevede una modifica della legge organica costituzionale sulle elezioni e lo scrutinio popolare, sul governo e l'amministrazione regionale e municipale, per stabilire che tutte le liste per candidati plurimi debbano essere guidate da donne e alternate progressivamente tra uomini e donne.

"Quello che vogliamo fare è cambiare le regole affinché la loro leadership sia più visibile e possano avere accesso senza ostacoli agli spazi decisionali, soprattutto a livello regionale e comunale, stabilendo che le liste elettorali debbano essere composte in modo equilibrato da uomini e donne, dove la democrazia rappresenti tutti equamente, non come oggi, dove c'è una tremenda discriminazione", ha affermato il presidente. "Il meccanismo aiuterà a superare le lacune storiche", ha concluso.





