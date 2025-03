Brasile e Usa creano un gruppo di lavoro per discutere sui dazi

I governi del Brasile e degli Stati Uniti hanno creato un gruppo di lavoro per discutere sui dazi, ha informato l'Itamaraty, il ministero degli Esteri verde-oro in un comunicato diffuso oggi su X.

Secondo quanto riportato dalla Cnn Brasil, il primo incontro, da remoto, potrebbe avvenire la prossima settimana. Il comunicato è stato diffuso dopo che il ministro degli Affari Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha parlato per telefono con il nuovo rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti nel paese sudamericano, Jamieson Greer, per trattare delle relazioni commerciali tra i due paesi e l'annuncio di dazi, da parte degli Stati Uniti, in settori quali l'acciaio e l'alluminio.

"Vieira ha sottolineato il surplus commerciale a favore degli Stati Uniti nella bilancia bilaterale e il ruolo del Brasile nella fornitura di beni e materiali agli Stati Uniti ed entrambi hanno concordato sulla necessità di avviare un dialogo a livello tecnico sulla relazione commerciale", recita il comunicato dell'Itamaraty.

Le tariffe statunitensi del 25% sull'acciaio e sull'alluminio dovrebbero entrare in vigore il 21 marzo.



