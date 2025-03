Tentato golpe, depositata la memoria difensiva di Bolsonaro

La difesa dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha depositato presso la Corte suprema federale (Stf) la memoria difensiva nell'ambito dell'inchiesta in cui è accusato - insieme ad altre 33 persone - del tentato colpo di stato organizzato per impedire l'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva dopo l'elezione nel 2022. Nel testo, il collegio difensivo guidato da Celso Vilardi ha sottolineato ancora una volta l'estraneità ai fatti del leader ultra-conservatore.

I legali hanno chiesto inoltre che l'udienza preliminare - in cui sarà deciso se Bolsonaro affronterà un processo - si svolga in una sessione plenaria della Corte e non davanti al primo collegio primo collegio composto da cinque degli undici membri della corte. Gli avvocati hanno rinnovato le critiche rivolte al relatore dell'inchiesta, il giudice Alexandre de Moraes, che avrebbe "superato i limiti del suo ruolo di magistrato" nell'ambito delle indagini. "Il modello accusatorio impone limiti all'azione del giudice, che non può sostituirsi alla Procura della Repubblica", si legge nel documento. La difesa denuncia poi di non avere pieno accesso al materiale raccolto durante le indagini della Polizia federale ipotizzando una "strategia" dell'accusa per "confondere" la difesa. Il fascicolo del caso ammonta a più di 81.000 pagine.

Quanto all'impianto accusatorio, la difesa ha chiesto l'annullamento delle testimonianze dell'ex aiutante di campo di Bolsonaro, Mauro Cid, rese dopo l'accordo di collaborazione con la giustizia. Secondo gli avvocati il contenuto dei verbali sarebbe caratterizzato da "menzogne, omissioni e contraddizioni", oltre che "viziata dall'assoluta mancanza di volontarietà".



