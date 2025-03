Ramdin verso la guida dell'Osa

L'Organizzazione degli stati americani, l'Osa, eleggerà lunedì il successore di Luis Almagro come segretario generale sino al 2030. Il ministro degli Esteri del Suriname, Albert Ramdin, è il solo candidato dopo il ritiro di quello del Paraguay e deve ottenere almeno 18 voti dai 34 paesi membri (il Nicaragua si è ritirato).

Ramdin ha assicurati i voti della Comunità dei Caraibi e quelli di Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Ecuador e Repubblica Dominicana e, dunque, la sua nomina appare scontata.

L'uruguaiano Almagro, ex ministro degli Esteri dell'ex presidente José 'Pepe' Mujica (2010-2015) che termina il suo mandato il 25 maggio, è conosciuto per allinearsi con Washington, il che gli è valso critiche da vari paesi, e per essersi confrontato sia con il presidente del Nicaragua Daniel Ortega che con quello del Venezuela, Nicolás Maduro, riporta il sito Ntn24.

Ramdin promette di essere conciliatore, un vantaggio non trascurabile in un continente tradizionalmente diviso tra destra e sinistra e, se verrà eletto, propone di creare "squadre di crisi e reazione rapida per promuovere il dialogo e il consenso", per andare oltre "semplici dichiarazioni".



