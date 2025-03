Lula critica Musk senza citarlo, 'deve rispettare il Brasile'

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha criticato, senza citarlo, Elon Musk, proprietario di X e alla guida del Dipartimento dell'efficienza governativa Usa. "Hanno costruito una fabbrica di menzogne, che è quasi una fabbrica dell'orrore. Chi ha un cellulare e chi sta su internet a volte rimane inorridito dalla quantità di menzogne", ha detto Lula di fronte ai rappresentanti del Movimento dei lavoratori rurali senza terra, in un evento del suo governo a Campo Grande, nello stato del Minas Gerais, trasmesso da Tv Brasil, la televisione statale verde-oro.

"Inventano qualsiasi cosa contro chiunque, è una cosa senza vergogna ... oggi la verità è stata calpestata, è stata gettata nella spazzatura ... ciò che conta è la menzogna", ha aggiunto il presidente, precisando che "c'è anche il proprietario di un'azienda americana, che è proprietario di una di quelle aziende molto forti là (Musk), che pubblica quelle notizie su internet, che non vuole nemmeno rispettare il governo e la giustizia (brasiliani) e pensa di poter fare tutto. Lui può fare tutto nel suo Paese (gli Stati Uniti), qui in Brasile dovrà rispettare il popolo brasiliano", ha detto Lula.

A febbraio, parlamentari repubblicani avevano suggerito possibili sanzioni contro il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes, dopo che la piattaforma video di Rumble e Trump Media lo avevano accusato di violare la sovranità Usa chiedendo la sospensione dell'account su Rumble del blogger bolsonarista Allan Dos Santos.

Musk, che con Moraes è ai ferri corti dalla sospensione per 39 giorni in Brasile lo scorso anno, ha condiviso sulla sua piattaforma una pubblicazione sulle manifestazioni indette contro Lula il prossimo 16 marzo.



