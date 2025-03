Lula, 'Bolsonaro ha paura, sa di aver fatto un passo falso'

Bolsonaro "ha paura perché sa di aver fatto un passo falso. È stato un vigliacco, ha tramato un golpe, la morte di un presidente" quella del suo vice e di un giudice elettorale "e quando non ci è riuscito è fuggito a Miami con la coda tra le gambe". Lo ha detto il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva durante un evento con i rappresentanti del Movimento dei lavoratori rurali senza terra, a Campo Grande, nel Minas Gerais, senza tuttavia nominare il suo predecessore.

Nel ricordare la cultura della menzogna, Lula ha affermato che è stata diffusa "da un ex presidente della Repubblica, di cui non voglio fare il nome, che dice di essere innocente, ma chiede l'amnistia. Dovrebbe avere il coraggio di aspettare il processo e dimostrare la sua innocenza. In realtà, ha paura perché sa di aver fatto un passo falso in questo Paese".



