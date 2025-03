L'export del Messico verso gli Usa a gennaio batte ogni record

Le esportazioni del Messico verso gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo massimo storico nel gennaio 2025, pari a un valore di 41,67 miliardi di dollari, l'importo più alto nello stesso mese da quando è iniziata la serie storica, ovvero dal 1985, ha reso noto il Dipartimento del Commercio statunitense.

Andrés Franco, direttore generale del Consiglio Messicano per il Commercio Estero del Nordest, il Comce, ha sottolineato che l'aumento è dovuto al fatto che nelle settimane precedenti "sono stati anticipati i trasferimenti verso il paese vicino (gli Stati Uniti), quando normalmente gennaio è un mese di basse esportazioni, perché le aziende accumulano gli inventari".

Per Franco ci si aspetta un febbraio con "lo stesso comportamento" che porterebbe a rompere un nuovo record dopo le proroghe decretate da (Donald) Trump, che condiziona questi benefici al fatto che Messico e Canada facciano maggiori sforzi per contenere la migrazione e l'ingresso di droghe, specialmente il fentanyl, negli Stati Uniti.

Le compagnie statunitensi hanno parlato con i loro fornitori in Messico e hanno chiesto di inviare tutto il possibile per "minimizzare l'impatto" se venissero applicati i dazi minacciati del presidente statunitense Donald Trump, ha detto Javier Zarazúa, del Consiglio dei Professionisti nella Gestione delle Catene di Fornitura.

Trump, insediatosi il 20 gennaio scorso, aveva minacciato di imporre dazi del 25% nei confronti del Messico a partire dal 4 febbraio, una decisione già rinviata due volte, prima al 4 marzo scorso e, ha fatto sapere lui stesso, al prossimo 2 aprile.





