Le imprese italiane investono sulla transizione green in Brasile

In un panorama globale in cui la sostenibilità diventa prioritaria per la competitività economica, il Brasile si sta affermando come attore chiave nella transizione ecologica. "Il Paese ha adottato strumenti innovativi per ridurre le emissioni, tra cui il Sistema di scambio delle emissioni di gas serra. E in questo quadro anche il mercato del biogas emerge come un settore dal grande potenziale con vari player italiani già impegnati". E' l'analisi del presidente della Camera di Commercio italiana di San Paolo, Graziano Messana, che ricorda la presenza di Asja Ambiente, con 6 impianti, il gruppo AB, il gruppo Termomeccanica con Adicomp, il gruppo Cavanna con Gaslive, e l'acquisizione degli ultimi giorni della 3DI, rilevata dal gruppo Pietro Fiorentini che farà produzione locale col trasferimento di know-how italiano.

"Il sistema brasiliano funziona in modo simile a una borsa valori, offrendo un mercato dove le aziende possono compensare le loro emissioni acquistando crediti di carbonio, ma anche investendo in progetti di sostenibilità".

Inoltre, se da un lato il Brasile ha già una delle matrici energetiche più verdi dal pianeta, con oltre l'83% di energia prodotta da fonti rinnovabili tradizionali, la corsa al green è inarrestabile. "Il settore della produzione di biogas emerge con un grande potenziale di trasformazione e tecnologie avanzate consentono di convertire rifiuti organici e biomassa in energia pulita, aggiungendo un'ulteriore alternativa ecologica e sostenibile, con un mercato stimato in circa 6 miliardi di dollari secondo McKinsey, con proiezioni di arrivare a 60 miliardi nel 2040".



