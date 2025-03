Il Brasile chiude il 2024 con un'espansione del 3,4% del Pil

L'economia del Brasile ha registrato nel 2024 un'espansione del 3,4% rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge) diffondendo i dati ufficiali dell'attività economica nel Paese, evidenziando che si tratta della migliore performance dal 2021. Il risultato è stato garantito grazie alla crescita del settore servizi (+3,7%) e dall'industria (+3,3%) mentre il comparto agricolo ha segnato una contrazione del 3,2%, soprattutto a causa dell'alluvione nello stato di Rio Grande do Sul. In valori correnti il Pil a chiuso a 1.882 miliardi di euro (11.700 miliardi di real). Il Pil pro capite ha raggiunto gli 8.887 euro (55.247 real), in crescita del 3% sull'anno.



