Santo Domingo, sequestrati 36mila proiettili destinati ad Haiti

La Repubblica Dominicana ha intercettato nel porto di Haina, a 10 km dalla capitale Santo Domingo, un importante carico di armi di contrabbando destinate ad Haiti e partito da Miami, negli Stati Uniti.

La Direzione generale delle dogane della Repubblica dominicana ha comunicato ieri sera sul suo account ufficiale di X che "la scoperta è stata effettuata dopo un'ispezione in collaborazione con la Procura ad un container in transito proveniente da Miami, Florida, con destinazione finale la Repubblica di Haiti".

Sono stati sequestrate in tutto 23 armi - fucili di vari calibri, mitragliatrici e pistole - oltre ad almeno 36mila munizioni, occultate in un container.

La giustizia del paese caraibico ha annunciato di avere avviato un'inchiesta in collaborazione con le autorità degli Stati Uniti.

L'altroieri il presidente della Repubblica dominicana, Luis Abinader, ha firmato un decreto dichiarando come "organizzazioni terroristiche" 26 gang haitiane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA