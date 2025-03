Panama, 'sul canale nessuna esenzione pedaggi per gli Usa'

L'Autorità del Canale di Panama ha ribadito di non aver apportato modifiche ai pedaggi o ad altri diritti per il transito lungo la via interoceanica.

La precisazione è arrivata dopo le dichiarazioni della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ieri ha affermato che il Paese centroamericano ha eliminato le tariffe per le imbarcazioni statunitensi, un fatto che ha descritto come "una vittoria" per l'amministrazione statunitense.

Le osservazioni di Leavitt sono arrivate in risposta alla domanda di un giornalista sul discorso del presidente Donald Trump al Congresso degli Stati Uniti, in cui ha ribadito l'intenzione di "rivendicare il Canale di Panama" ed ha affermato che il suo governo ha già intrapreso azioni in tal senso.



