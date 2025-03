Osa: Costa Rica, Ecuador e Repubblica Dominicana per Ramdin

I governi di Costa Rica, Ecuador e Repubblica Dominicana si sono uniti mercoledì nel sostegno al ministro degli Affari esteri del Suriname, Albert Ramdin, per succedere all'uruguaiano Luis Almagro come segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani, l'Osa.

Ieri anche i governi di Brasile, Bolivia, Cile, Colombia e Uruguay avevano anticipato il loro sostegno a Ramdin. La votazione per eleggere il nuovo segretario generale dell'Osa è prevista per il prossimo 10 marzo. Per sostituire Almagro nel suo incarico si è presentato anche il ministro degli Esteri del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

"Questo sostegno riflette l'impegno per l'unità regionale, il rafforzamento del multilateralismo e il consolidamento dell'istituzionalità democratica delle Americhe in un momento cruciale per la loro stabilità e sviluppo", hanno dichiarato i governi di Costa Rica, Ecuador e Repubblica Dominicana in un comunicato congiunto.

Ramdin e Lezcano hanno posizioni opposte sui dossier più caldi nella regione, a cominciare da quello venezuelano. Mentre Ramdin nel presentare la sua candidatura ha affermato che per affrontare la situazione in Venezuela "l'unico metodo è quello del dialogo" con il governo di Caracas, per Ramirez l'Osa deve "lavorare intensamente affinché Venezuela, Cuba e Nicaragua tornino al sistema democratico e abbiano governi rispettabili".





