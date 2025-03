Morto in Argentina l'ultimo superstite della lista Schindler

Era l'ultimo superstite della Lista di Schindler, Francisco Wichter, è morto a 99 anni a Buenos Aires. Lo riportano i media argentini. ll decesso è avvenuto una settimana fa, il 26 febbraio, nella sua casa di Buenos Aires. Ad annunciarlo è stato il nipote, il giornalista sportivo Tomas Witchter. "Vi comunico che è morto mio nonno, che ha dedicato gran parte della sua vita a raccontare la sua storia e la sua eredità. Se la sua morte serve a riportare in vita la sua storia, ben venga".

Wichter nacque in Polonia, il suo nome originale era Feiwel, e fu uno degli oltre mille ebrei salvati dall'imprenditore tedesco Oskar Schindler. I suoi genitori e cinque fratelli morirono durante il nazismo, mentre Wichter fu in diversi campi di concentramento, fino ad approdare nella fabbrica di Cracovia, come l'operaio numero 371 della famosa lista. Sopravvissuto all'Olocausto, Wichter fuggì in Argentina.



