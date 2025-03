La scuola di samba Beja-Flor è campionessa del Carnevale di Rio

La Beija-Flor de Nilópolis è stata incoronata campione del Gruppo Speciale del Carnevale di Rio de Janeiro e ha conquistato il 15mo titolo della sua storia.

Nel conteggio, la scuola di samba ha ottenuto il punteggio massimo di 270. Grande Rio, con 269,9, è arrivata seconda, mentre Imperatriz Leopoldinense ha completato il podio con 269,8.

Beija-Flor è stata incoronata campione del Carnevale di Rio dopo una sfilata che ha segnato l'addio di Neguinho come interprete e ha reso omaggio allo storico ideatore del carnevale Luis Fernando Ribeiro do Carmo, Laíla, scomparso nel 2021.

Vincendo il suo 15° titolo, Beija-Flor è la terza scuola di samba ad aver vinto il maggior numero di edizioni del Carnevale, dopo Portela (22) e Mangueira (20). La scuola non vinceva il titolo dal 2018.



