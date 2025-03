Governo Lula al lavoro per ridurre i prezzi alimentari

La strategia per contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari è al centro dei lavori del governo Lula nel primo giorno lavorativo della settimana dopo la pausa di Carnevale.

I ministri dell'Agricoltura, Carlos Fávaro e dello Sviluppo Agrario, Paulo Teixeira, il vicepresidente Geraldo Alckmin, e i rappresentanti del ministero delle Finanze si incontreranno per valutare la possibilità di importare grano e oli vegetali dai Paesi del Mercosur e, eventualmente, da Stati Uniti e Canada.

L'idea è già stata analizzata dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ma incontra una forte resistenza da parte dei produttori agricoli, che saranno sentiti nel pomeriggio, prima di un nuovo incontro di Alckmin con Lula.

L'inflazione alimentare è aumentata del 7,7% nel 2024, quasi tre punti percentuali in più rispetto all'inflazione generale.

L'aumento dei prezzi dei generi alimentari è stato uno dei fattori che hanno influito sul calo di popolarità del presidente, secondo i sondaggi pubblicati all'inizio dell'anno dagli istituti Quaest e Datafolha.



