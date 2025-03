Criptogate, la giustizia spulcia i registri telefonici di Milei

La procura argentina ha ordinato un'indagine sui tabulati telefonici del presidente Javier Milei e degli altri indagati nello scandalo sorto a seguito della 'promozione' della cripto valuta $Libra, dietro cui si nasconderebbe una truffa internazionale. Lo rivela il quotidiano La Nacion, secondo cui l'obiettivo del procuratore federale titolare del fascicolo, Eduardo Taiano, è quello di determinare se ci siano stati contatti 'sospetti' tra loro.

In una pubblicazione su X di metà febbraio Milei aveva presentato lo strumento finanziario come parte di un progetto privato per "finanziare piccole imprese e startup argentine", favorendo la corsa agli acquisti e un aumento del valore del 1.000%, salvo fare un passo indietro poco dopo, causando un crollo della valuta. Il movimento era costato oltre 100 milioni di dollari di perdite a centinaia di investitori in tutto il mondo, garantendo guadagni milionari per altri.

Secondo la Nacion, oltre al capo dello stato i personaggi coinvolti nella presunta operazione criminale sono Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy e Sergio Daniel Morales, che ha agito da tramite con l'imprenditore statunitense Hayden Mark Davies, amministratore delegato della società Kelsier Ventures, e Julian Peh, direttore di Kip Protocol, la società dietro la creazione della criptovaluta.

I reati ipotizzati dalla procura sono truffa, traffico d'influenze, abuso d'ufficio e corruzione.



