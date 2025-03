Amnesty condanna l'arresto dell'attivista salvadoregno Zavala

L'organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha denunciato l'arresto dell'attivista salvadoregno Fidel Zavala, la cui organizzazione fornisce assistenza legale alle vittime di detenzioni ingiustificate e altri abusi nell'ambito dello stato di emergenza in El Salvador.

"Basta con gli arresti arbitrari e l'ingiusta criminalizzazione!" ha scritto Amnesty su X, sottolineando che Zavala "è stato arrestato in un'operazione che ha incluso un raid e la cattura di oltre 20 leader della comunità".

La Ong ha inoltre chiesto "la fine di queste azioni e il rispetto del giusto processo. Nessuno deve essere imprigionato senza prove o sottoposto a tortura!"



