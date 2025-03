A Buenos Aires temperatura percepita di 47 gradi, umidità record

L'ondata di calore non dà tregua a Buenos Aires e oggi si è intensificata con una temperatura percepita che nel pomeriggio ha raggiunto i 47 gradi nella capitale del paese sudamericano, provocando interruzioni dell'energia circoscritte a causa dell'aumento della domanda dell'elettricità per l'uso dei condizionatori, dopo che ieri un doppio blackout aveva lasciato senza luce migliaia di abitanti.

La città ha attivato operazioni di assistenza nelle zone più torride per prevenire i colpi di calore, distribuendo bottigliette di acqua, misurando la pressione alle persone in strada e consigliando, sui suoi social network, di chiamare il numero 107 in caso di un'emergenza dovuta al caldo record.

Fin dal mattino Buenos Aires è stata colpita da un'umidità dell'89% unita ad una temperatura percepita che superava i 30 gradi già alle 6 del mattino. La massima di oggi è stata di 35 °C ma, anche a causa dell'altissima umidità, la temperatura percepita è arrivata ai 47 gradi in alcuni quartieri di Buenos Aires, secondo quanto riporta il sito del Clarín. Il Servizio Meteorologico argentino, il Smn, prevede che da sabato le temperature scenderanno di circa dieci gradi ma, sino ad allora, raccomanda di mantenersi idratati, consumare alimenti freschi, indossare abiti di colori chiari, evitare l'esposizione al sole e ridurre l'attività fisica, soprattutto per le categorie a rischio, ovvero anziani e bambini.



