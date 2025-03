Sheinbaum ribadisce, 'domenica contromisure ai dazi Usa'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha pubblicato un video in cui ha ribadito l'appello a partecipare domenica a un evento pubblico nel centro della capitale del Paese, dove annuncerà le misure che il suo governo adotterà in risposta ai dazi imposti da Donald Trump. Il raduno avrà luogo nella piazza principale della città.

"È il posto migliore per prendere decisioni insieme e riferire sulle azioni che abbiamo deciso di intraprendere. Sceglieremo sempre la via del dialogo. Siamo un paese libero e sovrano", ha detto.

Il capo dello stato ha spiegato che i dazi del 25 percento sui prodotti messicani ordinati da Trump sono una misura unilaterale e sono stati imposti nonostante i due governi avessero raggiunto accordi.



