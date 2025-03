Milton Nascimento chiude il Carnevale al Sambodromo di Rio

Con un tributo al leggendario cantante Milton Nascimento, la scuola di samba di Portela ha chiuso stamani all'alba la terza e ultima giornata del Gruppo Elite al Sambodromo Marquês de Sapucaí di Rio de Janeiro. L'ultima notte è stata caratterizzata anche da sfilate dedicate alla causa Lgbt e all'ambiente.

La scuola vincitrice del Carnevale sarà resa nota dopo il conteggio, oggi pomeriggio, mentre sabato, i primi sei classificati parteciperanno alla tradizionale Parata dei campioni al Sambodromo.

Portela ha messo in evidenza la grandezza di Milton Nascimento e la sua rilevanza per la vita dei brasiliani. L'artista ha sfilato seduto su un altare dorato, sull'ultimo carro, in chiusura del Carnevale. Questo omaggio mi rende "davvero felice), è stata una delle cose migliori che mi siano mai capitate nella vita. [Il mio cuore] batte bene, e non è nervoso", ha dichiarato l'artista alla Globo.

Le sfilate sono state aperte dall'associazione Mocidade, mentre Paraíso do Tuiuti, ha scelto di rappresentare le tematiche arcobaleno, e Grande Rio ha esplorato la cultura dello Stato del Pará, che a novembre ospiterà la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la Cop30.



