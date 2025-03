Messico, 'nessuna condiscendenza nell'invio dei boss a Usa'

In Messico, la presidente Claudia Sheinbaum ha affermato che il trasferimento di 29 narcotrafficanti negli Stati Uniti è avvenuto per proteggere il Paese, sottolineando che c'erano informazioni sul loro imminente rilascio.

Riferendosi alle dichiarazioni di Trump al Congresso, in cui ha affermato che l'invio dei boss in territorio a stelle e strisce è stato un atto per "rendere felici gli Stati Uniti", la titolare dell'esecutivo ha affermato che il presidente "ha il suo modo di parlare".

"La decisione del nostro Consiglio di sicurezza - ha detto Sheinbaum - ha a che fare soprattutto con la protezione del Messico, poiché circolavano molte informazioni sulla liberazione di alcune di queste persone, un fatto che avrebbe avuto conseguenze importanti nel nostro Paese". "Per tutti loro — ha aggiunto — gli Stati Uniti avevano da tempo chiesto l'estradizione".



