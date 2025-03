La Colombia assume la presidenza dell'Alleanza del Pacifico

La Colombia ha assunto la presidenza dell'Alleanza del Pacifico. Lo ha comunicato sul suo account ufficiale di X, Luis Carlos Reyes, il ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo del governo di Gustavo Petro.

"La Colombia assume la presidenza Pro Tempore (nel 2025) dell'Alleanza del Pacifico e, con questo, rafforziamo la nostra leadership regionale con l'obiettivo di realizzare un'agenda dinamica, integrata, connessa e cittadini per un futuro equo e sostenibile per i nostri popoli", ha dichiarato Reyes.

Con questa decisione si rafforzerà l'integrazione economica dei paesi membri, oltre a servire per potenziare la promozione congiunta delle esportazioni, l'attrazione di investimenti diretti esteri e il posizionamento turistico del blocco dei quattro paesi, riporta il sito del quotidiano colombiano, La República.

ProColombia, l'agenzia governativa dipendente dall'esecutivo incaricato di promuovere le esportazioni, il turismo internazionale e gli investimenti esteri in Colombia per fornire alle società nazionali sostegno e consulenza per le loro attività estere, ha evidenziato oggi sul suo sito ufficiale il lavoro svolto durante la presidenza del Cile, lo scorso anno, sottolineando tra i risultati la realizzazione della XI Grande Conferenza di Business (Macrorrueda de Negocios in spagnolo), l'XI Forum di Imprenditorialità e Innovazione LAB4+ e l'approvazione presso il Fondo di Cooperazione dell'Alleanza del progetto per rafforzare l'internazionalizzazione sostenibile delle destinazioni turistiche di Messico, Perù, Cile e Colombia.





