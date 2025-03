Il Brasile punta a sconfiggere l'insicurezza alimentare nel 2026

Il governo del progressista Luiz Inacio Lula da Silva punta a sconfiggere l'insicurezza alimentare in Brasile entro il 2026 e a far uscire definitivamente il Paese dalla Mappa della Fame delle Nazioni Unite.

E' quanto si afferma in un documento pubblicato oggi dal Gabinetto interministeriale sulla Sicurezza Alimentare e Nutrizionale (Caisan) dove vengono illustrate in dettaglio le "18 strategie intersettoriali" che verranno attuate in questa materia nel quadro del Piano Nazionale 2025-2027.

"Si tratta di una pietra miliare nel processo di ricostruzione delle politiche pubbliche sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, e fa parte degli sforzi del governo brasiliano per sradicare ancora una volta la fame e garantire il diritto umano a un'alimentazione adeguata per la popolazione brasiliana", ha dichiarato il ministro dello Sviluppo, Wellington Dias.

Tra i punti elencati nel documento figurano quello della garanzia dell'accesso alla terra e all'acqua; la promozione di sistemi alimentari resilienti al cambiamento climatico; la promozione dell'agricoltura familiare delle comunità tradizionali e la cooperazione internazionale basata sul diritto umano a un'alimentazione adeguata.

L'edizione 2024 del Rapporto delle Nazioni Unite sullo stato dell'insicurezza alimentare mondiale (Sofi 2024), mostra che l'insicurezza alimentare grave è diminuita dell'85% in Brasile nel 2023. In numeri assoluti, riferisce l'Onu, 14,7 milioni di persone hanno smesso di soffrire la fame, mentre in termini percentuali, il calo è stato dall'8% all'1,2% della popolazione.





