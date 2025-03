I cileni sono i più obesi del Sud America

Il 42% dei cileni di età superiore ai 20 anni è obeso, la percentuale più alta del Sud America, davanti agli argentini con il 39% e, terzi a pari merito i paraguaiani e gli uruguaiani, con il 36%. I dati, estrapolati da un rapporto dalla Federazione mondiale dell'obesità, sono stati pubblicati oggi e pubblicati dal sito de El País.

Il rapporto stima che, se continua il trend attuale, tra cinque anni 14 milioni di adulti saranno obesi in Cile, Paese che attualmente ha una popolazione che sfiora i 20 milioni, sottolineando che l'obesità è una delle principali cause di malattie come quelle cardiache, il cancro, gli ictus e il diabete di tipo 2.

Il Cile è primo tra i paesi sudamericani per gli adulti sovrappeso, avendo l'83% con un indice di massa corporea superiore ai 25 kg/m2, seguito da Argentina, Paraguay e Perù, tutti e tre con il 73%.

Secondo l'Agência Brasil, lo stesso rapporto mostra che il 68% della popolazione brasiliana è sovrappeso e, di questa percentuale, il 31% è obeso.



