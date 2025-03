Colombia, Ecopetrol esclude di fare affari con il Venezuela

La compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol ha escluso di fare avanzare sue attività in Venezuela dopo che gli Stati Uniti hanno ritirato la licenza di esportazione a Chevron. Lo riporta il sito del quotidiano El Heraldo.

A comunicare la decisone il presidente di Ecopetrol, Ricardo Roa, durante la presentazione dei risultati operativi e finanziari della compagnia nel 2024, che ha presentato utili di 14,9 miliardi di dollari: un calo del 21,7% rispetto al 2023.

Con l'annuncio di Roa, che ha affermato "ci asterremo dall'intraprendere affari con il Venezuela", sarebbe escluso che la Colombia importi gas da Caracas.

Nel giugno del 2024, Roa aveva presentato una road map per la fornitura di gas in Colombia nei prossimi 10 anni, includendo quello che sarebbe passato attraverso il Venezuela.

Ecopetrol ha inoltre un contratto firmato con la statale petrolifera venezuelana, la Pdvsa, che scade nel novembre del 2027 per la vendita e il trasporto di gas attraverso il gasdotto binazionale Antonio Ricaurte, riporta Infobae.

Ecopetrol è la terza più grande compagnia petrolifera dell'America Latina, dopo la brasiliana Petrobras e la messicana Pemex, ed è una società anonima mista, di natura commerciale, legata al Ministero delle Miniere e dell'energia della Colombia.





