Cile,riaffermato rapporto con Germania e tra Ue e America Latina

"Con il presidente della Germania abbiamo riaffermato il nostro impegno per il multilateralismo, in particolare il rapporto tra Cile e Germania, ma anche tra America Latina e Unione Europea". Lo ha affermato il presidente cileno Gabriel Boric, al termine del suo incontro con il capo di Stato tedesco, Frank Walter Steinmeier, oggi a Santiago del Cile, nella sua prima visita ufficiale nel Paese sudamericano.

L'incontro segue la visita ufficiale del presidente Boric in Germania del giugno dello scorso anno.

"La Germania è il principale partner commerciale del Cile nell'Unione Europea, rappresentando il 21% di questo scambio.

Tra i nostri Paesi esistono stretti legami politici, umani, culturali, sul piano della protezione dell'ambiente e, naturalmente, anche economici, ed è un partner strategico molto importante", ha proseguito il presidente cileno che ha ricordato l'importanza dell'accordo di libero scambio con l'Ue ed ha commentato in modo positivo la fine dei negoziati dell'intesa Ue-Mercosur. Accordi che assumono "ancora più valore nel contesto in cui le regole condivise sono state messe in discussione da alcuni attori internazionali".



