Aumentati gli invii di petrolio dal Venezuela a Cuba a febbraio

Le esportazioni di petrolio venezuelano a Cuba sono riprese con forza a febbraio dopo aver registrato a gennaio un minimo storico.

E' quanto emerge dai dati della compagnia petrolifera venezuelana Pdvsa, citati oggi dal portale Diario de Cuba, in base ai quali risulta che nel secondo mese dell'anno sarebbero stati inviati 42.000 barili giornalieri.

Si tratta di un incremento del 320% rispetto al mese di gennaio, quando gli invii si sono limitati a 10.000 barili, il minimo mai registrato.

Nonostante questo, si segnala, l'isola caraibica, alle prese con una grave emergenza energetica, "mantiene un deficit cronico di approvvigionamento che si riflette nella carenza di benzina e diesel nelle stazioni di servizio dove si osservano lunghe file di auto".

Secondo i dati di Pdvsa Cuba è stata a febbraio la quarta destinazione delle esportazioni petrolifere venezuelane, dietro a Cina, con 503.000 barili, Stati Uniti, con 239.000 barili, e l'Europa, con 69.200 barili.

Anche per la carenza di combustibile, il sistema di distribuzione elettrica a Cuba registra attualmente un deficit di generazione prossimo al 50% in relazione ai picchi della domanda e sono frequenti blackout simultanei che interessano oltre la metà delle utenze in tutta l'isola.



