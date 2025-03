Argentina, denunciata la sorella di Milei per lo scandalo cripto

Due deputati della Coalizione Civica, Mónica Frade e Maximiliano Ferraro, hanno denunciato in sede penale la sorella del presidente dell'Argentina, Javier Milei, ovvero Karina Milei, per corruzione, traffico di influenze e per la violazione della legge sull'etica pubblica.

Lo rende noto il sito di Clarín, precisando che la denuncia si inserisce nell'ambito dell'indagine contro il presidente argentino sulla promozione della criptovaluta $LIBRA e delle denunce contro l'entourage presidenziale per presunte richieste di denaro in cambio di incontri con Milei.

Secondo la denuncia, a cui ha avuto accesso il quotidiano argentino, Frade e Ferraro hanno denunciato che "in qualità di Segretaria Generale della Presidenza, rafforzata dalla condizione di sorella, Karina Milei gestisce l'agenda delle interviste del Presidente", ricordando poi le recenti denunce di presunti "pagamenti per le candidature" nel partito La Libertad Avanza.

Frade ha sottolineato che anche nella Giustizia degli Stati Uniti, Karina Milei "è accusata di essere colei che ha coordinato gli incontri tra il Presidente e i promotori della controversa cripto".

La denuncia è stata assegnata al giudice Marcelo Martínez de Giorgi e l'indagine sarà affidata al procuratore Eduardo Taiano, già incaricato dell'indagine contro il presidente Milei per la promozione della criptovaluta $LIBRA.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA