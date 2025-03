Usa, Chevron ha un mese per lasciare il Venezuela

Il governo degli Stati Uniti ha dato un termine di 30 giorni alla compagnia petrolifera Chevron per liquidare le sue operazioni in Venezuela. L'Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (Ofac) del Dipartimento del Tesoro Usa ha diffuso oggi una risoluzione in cui si ordina la fine entro il prossimo 3 aprile della Licenza 41A, emessa dal governo di Joe Biden nell'ottobre 2022, che permetteva a Chevron di tornare ad operare in Venezuela in società con la statale Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Oggi la compagnia petrolifera statunitense estrae più di 220.000 barili al giorno della produzione del Venezuela, che secondo l'ultimo rapporto dell'Opec è stata in media di 892.000 barili al giorno a gennaio 2025. Ciò significa che quasi un quarto della produzione del Venezuela uscirà di circolazione tra un mese, a meno che altre aziende o la stessa Pdvsa non assumano le operazioni di Chevron.

Il prodotto di quelle esportazioni di greggio veniva anche iniettato nel mercato valutario, il che aiutava ad aumentare l'offerta e ad attenuare le costanti svalutazioni del bolívar, la moneta venezuelana che ha perso oltre il 20% del suo valore nei primi due mesi del 2025.

Fino ad ora, la decisione del governo di Donald Trump colpisce solo Chevron ma il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha anticipato che Washington rivedrà tutte le licenze delle compagnie petrolifere straniere che operano in società con il governo di Maduro.

Dal 2017, il regime venezuelano è sotto sanzioni applicate dagli Stati Uniti in rappresaglia per le violazioni gravi dei diritti umani e la persecuzione degli oppositori.



